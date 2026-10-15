Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Bununla birlikte yan sanayi ürünler yerine daima orijinal adaptörlerin tercih edilmesi ve bilgisayar uzun süre kullanılmayacaksa bataryanın yüzde 40 ile 60 seviyesinde bırakılarak serin bir ortamda saklanması gerekiyor. Fiziksel bir deformasyon, şişme veya aşırı ısınma durumunda ise cihazın kullanımı derhal bırakılarak teknik servise başvurulması öneriliyor.