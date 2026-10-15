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Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu
Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu
Laptopunu gün boyunca şarj aletine bağlı kullananlar, bataryanın zamanla zarar görüp görmediğini merak ediyor. Uzmanların önerileri ise özellikle şarj sınırı ve sıcaklık konusunda dikkat çekiyor. Peki, bilgisayarı sürekli fişte tutmak pile zarar verir mi? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 12:34