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Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Laptopunu gün boyunca şarj aletine bağlı kullananlar, bataryanın zamanla zarar görüp görmediğini merak ediyor. Uzmanların önerileri ise özellikle şarj sınırı ve sıcaklık konusunda dikkat çekiyor. Peki, bilgisayarı sürekli fişte tutmak pile zarar verir mi? İşte cevabı…

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 12:34
Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Modern güç yönetim sistemleri sayesinde tek başına sürekli fişte olmak pili bozmasa da, yüksek doluluk oranı ve sıcaklık batarya ömrünü doğrudan etkiliyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

LAPTOPU SÜREKLİ FİŞTE TUTMAK PİLİ BOZAR MI?

Günümüzde kullanılan dizüstü bilgisayarların büyük bölümünde lityum iyon veya lityum polimer bataryalar bulunuyor. Bu pillerin kullanım ömrü; şarj döngülerine, sıcaklığa, doluluk seviyesine ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiyor. Modern laptoplarda bulunan pil yönetim sistemleri, batarya dolduğunda şarjı kontrol ederek aşırı şarjın önüne geçiyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Bilgisayar prize bağlıyken güç yönetimi sistemi enerjinin önemli bölümünü doğrudan adaptörden sağlar. Dolayısıyla laptopu sürekli şarjda kullanmak, eski cihazlarda görülen aşırı şarj sorunlarıyla aynı şekilde değerlendirilmemeli.

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Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Ancak bilgisayarın uzun süre yüzde 100 doluluk seviyesinde kalması ve yüksek sıcaklığa maruz kalması, bataryanın kimyasal olarak daha hızlı yaşlanmasına neden olabiliyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ŞARJ YÜZDESİ KAÇ OLMALI?

Batarya sağlığını korumak isteyen kullanıcılar için yüzde 20 ile yüzde 80 arasında şarj seviyesini tercih etmek oldukça yararlı bir alışkanlık sayılıyor. Birçok üretici, bataryanın sürekli tam dolu kalmasını önlemek amacıyla şarj sınırı belirleme özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde bataryanın şarjı yüzde 80 civarında durdurulabiliyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Öte yandan, bilgisayarı gün içinde dışarıda kullanacak kişilerin ihtiyaç duyduklarında bataryayı yüzde 100'e kadar şarj etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Asıl önemli nokta, her kullanımda katı bir şarj kuralı uygulamak yerine cihazın kullanım amacına uygun ayarları tercih etmek.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

LAPTOP BATARYASININ EN BÜYÜK DÜŞMANI: AŞIRI ISI

Batarya ömrünü olumsuz etkileyen en kritik faktörlerin başında yüksek sıcaklık geliyor. Özellikle oyun oynarken, video düzenlerken veya yüksek işlem gücü gerektiren programlar çalıştırırken laptopun sıcaklığı hızla artabiliyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Bilgisayarın yatak, yorgan veya hava girişlerini kapatan yüzeylerde kullanılması, soğutma sisteminin verimli çalışmasını engeller. Bu nedenle cihazın düz ve sert bir zeminde kullanılması, havalandırma kanallarının açık tutulması gerekiyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

BATARYA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bilgisayarını çoğunlukla prizde kullananların öncelikle cihazlarının üretici uygulamalarındaki pil koruma özelliklerini aktif etmesi öneriliyor. Yazılımlar üzerinden şarj sınırının yüzde 80'e sabitlenmesi pil kimyasını korumak adına büyük önem taşıyor.

Laptopu sürekli şarjda tutmak bataryayı bozar mı? İşte batarya ömrünü uzatmanın en doğru yolu

Bununla birlikte yan sanayi ürünler yerine daima orijinal adaptörlerin tercih edilmesi ve bilgisayar uzun süre kullanılmayacaksa bataryanın yüzde 40 ile 60 seviyesinde bırakılarak serin bir ortamda saklanması gerekiyor. Fiziksel bir deformasyon, şişme veya aşırı ısınma durumunda ise cihazın kullanımı derhal bırakılarak teknik servise başvurulması öneriliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör