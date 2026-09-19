‘Lastikçiyle görüşüyor’ sözleri cinayete götürdü: Dehşet anları kamerada
Sakarya'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatih Kurt'un cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kurt'un, ailesinin iddiasına göre; "Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor" demesi üzerine hedef alındığı öne sürülürken, görüntülerde Kurt'un kaçmaya çalıştığı, bir kadın tarafından yere düşürüldüğü ve yerdeyken defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı.
Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 12:09