‘Lastikçiyle görüşüyor’ sözleri cinayete götürdü: Dehşet anları kamerada

"'SENİN KARDEŞİN LASTİKÇİ İLE GÖRÜŞÜYOR' DEDİĞİ İÇİN BENİM AĞABEYİMİN CANINI ALDILAR"

Olay nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini belirten Tavşan, "Biz 4 aydan beridir kendimizde değiliz. Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Ben abimin görüntülerini izleyemiyorum. Sadece o ses kaydını biraz dinleyebildim. Psikolojim daha kötü bozuldu. Ferhat'a; 'Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' dediği için abimin canını aldılar. Bunu zaten ailesi biliyor, benim abim bilince mi sıkıntı oldu veya söyleyince mi zoruna gitti. Söylemiş olsa bile canını alması gerekmiyor" diye konuştu.