LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuruları kabul edecek.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak.