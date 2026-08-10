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LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı
LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı
LGS kapsamında, lise tercih maratonu devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen ya da şansını bir kez daha denemek isteyen öğrenciler için 1. nakil tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. Peki, "2026 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?" İşte sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil sürecine dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2026 08:10
Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 14:55