Trend Galeri Trend Yaşam LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS kapsamında, lise tercih maratonu devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen ya da şansını bir kez daha denemek isteyen öğrenciler için 1. nakil tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. Peki, "2026 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?" İşte sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil sürecine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2026 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 14:55
LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

2026 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından lise bazlı boş kontenjanlara göre alınan yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. MEB duyurusu ile erişime açılan LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları için görüntüleme ekranı bilgileri açıklandı.

LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 LGS 1. nakil sonuçları, 10 Ağustos bugün açıklandı.

MEB 2026 LGS 1.NAKİL SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

LGS tercih yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

LGS 2026 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuruları kabul edecek.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak.

LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB ile 2026 LGS 1. Nakil Sonuçları Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör