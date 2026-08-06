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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler gözünü boş kontenjanlara çevirdi. İlk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından nakil takvimi işlemeye başlarken, adaylar boş kalan okulların kontenjanlarını ve güncel taban puanlarını yakından takip ediyor. Bu süreçte 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve öğrenciler tercihlerini boş kontenjanlara göre yeniden şekillendirecek. İşte LGS boş kontenjanları, taban puanları ve nakil sürecine ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 07:00
LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından lise nakil süreci resmen başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir okula kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise nakil dönemine odaklandı. Bu kapsamda boş kontenjanlar ile güncel taban puanlarının yayımlanması beklenirken, adaylar tercihlerini bu verilere göre oluşturacak. İşte LGS boş kontenjanları, taban puanları ve nakil sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

LGS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI YAYIMLANDI

LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, boş kalan kontenjanlar ile güncel taban puanları e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu.

BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇ TARİHİ

LGS kapsamında birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya farklı bir liseyi tercih etmek isteyen öğrenciler bu süreçte yeniden başvuru yapabilecek. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇ TARİHİ

İlk nakil döneminin tamamlanmasının ardından 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2. nakil sonuçları 14 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamındaki ilk yerleştirmede adayların yüzde 93'ü tercihlerinden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapanların yaklaşık yüzde 90'ı ise ilk beş tercihinden birini kazandı. Sınavla öğrenci alan liselerde 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, doluluk oranı yüzde 95,76'ya ulaştı. Geçen yıl yüzde 74 olan genel doluluk oranı bu yıl yüzde 76'yı aştı.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör