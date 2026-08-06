LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler gözünü boş kontenjanlara çevirdi. İlk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından nakil takvimi işlemeye başlarken, adaylar boş kalan okulların kontenjanlarını ve güncel taban puanlarını yakından takip ediyor. Bu süreçte 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve öğrenciler tercihlerini boş kontenjanlara göre yeniden şekillendirecek. İşte LGS boş kontenjanları, taban puanları ve nakil sürecine ilişkin ayrıntılar...