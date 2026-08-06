LGS BOŞ KONTENJANLAR 2026: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı, 2. tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından lise nakil süreci resmen başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir okula kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise nakil dönemine odaklandı. Bu kapsamda boş kontenjanlar ile güncel taban puanlarının yayımlanması beklenirken, adaylar tercihlerini bu verilere göre oluşturacak. İşte LGS boş kontenjanları, taban puanları ve nakil sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...