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LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

LGS kapsamında ikinci nakil sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları başladı. Boş kontenjanlar doğrultusunda yürütülecek LGS komisyon başvuruları için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girdi. Peki, yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:50
LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin ardından açıkta kalan öğrenciler için lise yerleştirme süreci devam ediyor. MEB takvimine göre başvurular belirlenen tarihler arasında alınacak, boş kalan kontenjanlara yapılacak yerleştirmeler ise komisyonlar tarafından tamamlanacak.

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NEREYE BAŞVURACAK?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon süreci başladı. Bu durumdaki öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Yerleştirmeler, okullarda kalan boş kontenjanlar dikkate alınarak komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek.

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre başvurular, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yürütülecek. Öğrenci ve velilerin başvuru sürecinde bulundukları il veya ilçedeki milli eğitim müdürlüklerinin yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

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LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Komisyonlara başvurular 17 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 26 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. İkinci nakil döneminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

2026 LGS KOMİSYON BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

MEB tarafından açıklanan 2026 ortaöğretime geçiş takviminde komisyon sürecinin ardından yatılılık işlemlerine geçilecek. Buna göre önemli tarihler şöyle:

  • Komisyon başvuruları: 17-26 Ağustos 2026
  • Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması: 28 Ağustos 2026
  • Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026
  • Yatılılık yerleştirme sonuçları: 4 Eylül 2026
LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?