LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?

LGS KOMİSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre başvurular, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yürütülecek. Öğrenci ve velilerin başvuru sürecinde bulundukları il veya ilçedeki milli eğitim müdürlüklerinin yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

2026 YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!