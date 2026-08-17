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LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?
LGS KOMİSYON BAŞVURULARI BAŞLADI! Yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?
LGS kapsamında ikinci nakil sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları başladı. Boş kontenjanlar doğrultusunda yürütülecek LGS komisyon başvuruları için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girdi. Peki, yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak, başvurular nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:50