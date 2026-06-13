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LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Liseye geçiş yolunda öğrencilerin geleceğini şekillendirecek sınav maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Türkiye ve yurt dışından toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak. Sınav, 81 il ve 920 ilçenin yanı sıra yurt dışında belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 08:01
LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

LGS için Türkiye genelinde 4 bin 244 bina hazırlandı. Bu yıl sınavın en dikkat çeken başlıklarından biri güvenlik önlemleri oldu. Bakanlık, sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla teknoloji destekli yeni uygulamaları devreye aldı. Sınav evraklarının dağıtımı, bina girişleri ve kritik noktalar yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle izlenecek.

LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Bazı salonlarda pilot uygulama kapsamında kamera sistemi kullanılacak. Böylece sınav sürecinin her aşaması daha yakından takip edilecek. Sınav iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel bölümde öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre verilecek.

LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan bu oturumun ardından öğrenciler mola verecek. Saat 11.30'da başlayacak sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

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LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Bu bölüm için adaylara 80 dakika süre tanınacak. Böylece öğrenciler toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Bu yıl sınav uygulamasındaki yeniliklerden biri de beslenme desteği olacak.

Oturumlar arasındaki molada isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek.

LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlarını elektronik ortamdan öğrenebilecek. Sonuçların ardından lise tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

ERDOĞAN BAŞARI DİLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

Erdoğan, mesajında, "Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. LGS'ye girecek tüm öğrencilerin heyecanını yürekten paylaştığını belirten Emine Erdoğan da "Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

#LGS #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI