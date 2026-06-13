LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler

LGS için Türkiye genelinde 4 bin 244 bina hazırlandı. Bu yıl sınavın en dikkat çeken başlıklarından biri güvenlik önlemleri oldu. Bakanlık, sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla teknoloji destekli yeni uygulamaları devreye aldı. Sınav evraklarının dağıtımı, bina girişleri ve kritik noktalar yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle izlenecek.