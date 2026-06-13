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LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler
LGS maratonu başlıyor: 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek! 2 aşamalı sınav için yeni düzenlemeler
Liseye geçiş yolunda öğrencilerin geleceğini şekillendirecek sınav maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Türkiye ve yurt dışından toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak. Sınav, 81 il ve 920 ilçenin yanı sıra yurt dışında belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:59
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 08:01