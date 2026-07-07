LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

En çok merak edilen konulardan biri olan 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. LGS taban puanları, öğrencilerin bu yıl yapacağı tercihlerin ve yerleştirme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yani süreç tamamlandığında kendiliğinden oluşur.