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LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlayacak. Fen, Anadolu ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen adaylar, geçen yılın taban puanları ile yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak tercih listesini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte, LGS taban puanları ve detayları...

Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 17:54
LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

LGS tercihleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih sürecinde geçtiğimiz yılın 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak listelerini oluşturacak. Bu nedenle fen, Anadolu ve imam hatip liselerine ait güncel taban puanlar yoğun ilgi görüyor.

LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

En çok merak edilen konulardan biri olan 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. LGS taban puanları, öğrencilerin bu yıl yapacağı tercihlerin ve yerleştirme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yani süreç tamamlandığında kendiliğinden oluşur.

LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

Bu nedenle 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercih işlemlerinde, MEB tarafından yayınlanacak olan 2025 yılına ait geçmiş taban puanlar ve yüzdelik dilimler ana rehber olarak kullanılacak. Aynı zamanda tercih danışmanı "rota maarif" platformu da hayata geçiyor.

İşte, 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve rota maarif modeli hakkında merak edilenler;

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LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297
LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

TERCİH DANIŞMANI "ROTA MAARİF" PLATFORMU HAYATA GEÇİYOR

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformu geliştirildi.

LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları
LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları
  • Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.
  • Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek. Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
  • Rota Maarif'te kullanıcılar; okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.
  • Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Bu bilgiler sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.
LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları

LGS SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI 10 TEMMUZ'DA AKTİF HÂLE GELECEK

Rota Maarif, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#LGS TABAN PUANLARI