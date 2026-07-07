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LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları
LGS TABAN PUANLARI: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlayacak. Fen, Anadolu ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen adaylar, geçen yılın taban puanları ile yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak tercih listesini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte, LGS taban puanları ve detayları...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 17:54