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LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

2026 LGS kapsamında 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç devam ediyor. Peki "LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı?" İşte 2026 MEB takvimi ile il/ilçe lise nakil komisyonu başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 17:30