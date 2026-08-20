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LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

2026 LGS kapsamında 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç devam ediyor. Peki "LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı?" İşte 2026 MEB takvimi ile il/ilçe lise nakil komisyonu başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 17:30
LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

2026 LGS maratonunda iki etaplı yerleştirmeye esas nakil dönemleri tamamlandı. MEB takvimine göre 1. ve 2. nakil tercihlerinde de herhangi bir liseye yerleşemeyen ve açıkta kalan adaylar, LGS il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek.

LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

2026 LGS YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edildi. Açıklanan sonuçlara göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

LİSE NAKİL KOMİSYONU BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 2026 yılında 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre başvurular, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yürütülecek. Öğrenci ve velilerin başvuru sürecinde bulundukları il veya ilçedeki milli eğitim müdürlüklerinin yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

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LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

LGS KOMİSYON BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

MEB tarafından açıklanan 2026 ortaöğretime geçiş takviminde komisyon sürecinin ardından yatılılık işlemlerine geçilecek. Buna göre önemli tarihler şöyle:

  • Komisyon başvuruları: 17-26 Ağustos 2026
  • Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması: 28 Ağustos 2026
  • Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026
  • Yatılılık yerleştirme sonuçları: 4 Eylül 2026
LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS nakil sürecinde tercih yapacak öğrenciler, okullara ait taban puan, yüzdelik dilim ve boş kontenjan bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla tercih etmeyi düşündükleri okulları inceleyerek seçimlerini güncel puan ve kontenjan durumuna göre yapabilecek.

LGS yerleşmeyenler ne yapacak, 3. nakil var mı? İşte 2026 Lise Nakil Komisyonu Başvuru Tarihleri

Nakil döneminde okul kontenjanları ve puanlarda değişiklik yaşanabileceği için tercih öncesinde bilgilerin yeniden kontrol edilmesi önem taşıyor. Yerleştirmeler devam ettikçe bazı okullarda boş kontenjan oluşabileceğinden öğrencilerin güncel verileri takip etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör