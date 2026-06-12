LGS’de bu hatalar kaybettiriyor! Son 24 saatte beslenme ve uyku nasıl olmalı?

OPTİK FORM KONTROLÜ ŞART

Her yıl cevaplarını yanlış satıra kodladığı için puan kaybı yaşıyan öğrenciler var. Uzmanlar cevapların belirli aralıklarla optik forma aktarılmasını ve bölüm sonunda mutlaka kontrol edilmesini öneriyor.

KENDİNİZİ BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN

Sınav salonunda bazı öğrencilerin soruları hızlı çözmesi ya da erken bitirmesi moral bozabiliyor. Uzmanlara göre adaylar, çevreye değil, kendi kitapçıklarına odaklanmalı.

TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Tüm soruları sırayla çözmeye çalışmak yerine kolay soruları önce yapmak, öğrencinin hem zaman kazanmasını hem de özgüvenini korumasını sağlıyor. Zor sorular ikinci turda daha sakin bir şekilde değerlendirilebiliyor.

SON DAKİKA CEVAP DEĞİŞTİRMEYİN

Öğrencilerin önemli bir bölümü son dakikalarda emin oldukları cevapları değiştirerek hata yapabiliyor. Uzmanlar, güçlü bir gerekçe olmadığı sürece ilk işaretlenen cevabın değiştirilmemesini öneriyor.

MOLA SÜRESİNİ İYİ DEĞERLENDİRİN

İki oturum arasındaki süreyi soru tartışarak geçirmek yerine dinlenmek daha doğru bir tercih olarak görülüyor. İlk oturumdaki sorular üzerine düşünmeye devam etmek ikinci oturumun performansını olumsuz etkileyebiliyor.