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Listede Türkiye'den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

Bilim dünyasını şaşkına çeviren araştırma sonuçlandı! Dünyanın en yaşlı ağaçları listelendi ve Zonguldak detayıyla liste merak uyandırdı. Listede öyle bir ağaç var ki tam 80 bin yıldır ayakta... İşte Türkiye'deki o mucize ve dünyanın en yaşlı devleri!

Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:56
Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

Doğa tarihi uzmanları ve bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, yeryüzünün en eski canlı tanıklarını ortaya çıkardı. Dünyanın en yaşlı 14 ağacının yer aldığı liste, doğanın mucizelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Listede yer alan bazı ağaçların yaşları insan aklının sınırlarını zorlarken, Türkiye'den gelen bir detay tüm ülkeyi gururlandırdı.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

PANDO (UTAH, ABD)

80.000 Yaşında!

Listenin zirvesinde hayal gücünü zorlayan bir dev var. "Titreyen Dev" lakaplı Pando, tek bir kök sistemine bağlı dev bir koloni. Tam 6 milyon kilogram ağırlığıyla dünyanın bilinen en ağır canlı organizması!

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

JURUPA MEŞESİ (KALİFORNİYA, ABD)

13.000 Yaşında!

Çalı yangınlarından ve binlerce yıllık doğa olaylarından sağ kurtulan bu meşe kolonisi, Kaliforniya'nın en eski bitkisi unvanını taşıyor.

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Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

OLD TJİKKO (İSVEÇ)

9.558 Yaşında!

O bir klonal ağaç; yani kökleri binlerce yıldır kendini yeniliyor. Dünyanın en eski Avrupa Ladini olarak biliniyor.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

OLD HARA (KALİFORNİYA, ABD)

5.067 Yaşında!

Tam 5 bin yaşın üzerinde! Gizliliğini korumak için yeri saklı tutulan bu ağacın internette tek bir fotoğrafı bile bulunmuyor. Gerçek bir gizem!

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

PORSUK AĞACI (ZONGULDAK)

4.112 Yaşında!

Listeye Türkiye damgası! 2016 yılında Zonguldak'ta keşfedilen bu Porsuk ağacı, Bronz Çağı'ndan günümüze miras kaldı. Anadolu'nun en yaşlı ağacı olan bu dev, uzmanlara göre bir 4 bin yıl daha yaşamaya aday.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

SARV-E ABARKUH (İRAN)

4.000+ Yaşında!

"Zerdüşt Selvisi" olarak da biliniyor. İran'ın kültürel anıtı kabul edilen bu selvi, 25 metrelik yüksekliğiyle bölgenin en önemli turistik simgesi.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

LLANGERNYW PORSUK AĞACI (BRİTANYA)

4.000+ Yaşında!

Kuzey Galler'de bir kilise bahçesinde yaşayan bu ağaç, Bronz Çağı'nda filizlendi. Gövdesi parçalanmış olsa da hala dimdik ayakta.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

EL GRAN ABUELO (ŞİLİ)

3.622 Yaşında!

Güney Amerika'nın bu kadim sakini, Charles Darwin'in gemi kaptanına ithafen adlandırıldı. Fitzroya Cupressoides türünün en görkemli örneği.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

OLİVEİRA DO MOUCHÃO (PORTEKİZ)

3.350 Yaşında!

Avrupa'nın en yaşlılarından biri olan bu zeytin ağacı, yol yapımı için kesilmekten son anda kurtarıldı. Binlerce yıla rağmen bugün hala zeytin vermeye devam ediyor!

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

PRESİDENT (KALİFORNİYA, ABD)

3.200 Yaşında!

Adeta bir dev! Gövde hacmine göre dünyanın üçüncü büyük ağacı olan "Başkan", tam 1.300 metreküplük devasa bir gövdeye sahip.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

METHUSELAH (KALİFORNİYA, ABD)

4.845 Yaşında!

Dünyanın en yaşlı ikinci "klonal olmayan" ağacı. White Mountains'ın zorlu koşullarında binlerce yıldır hayatta kalmayı başarıyor.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

JAYA SRİ MAHA BODHİ (SRİ LANKA)

2.305 Yaşında!

Buda'nın aydınlanmaya eriştiği ağaç olarak biliniyor. MÖ 288 yılında dikilen bu kutsal incir ağacı, bir insan tarafından dikildiği bilinen dünyanın en eski ağacı unvanına sahip.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

YÜZ AT AĞACI (SİCİLYA)

Sicilya'daki Etna Yanardağı yakınlarında bulunan 3.000 yıllık olduğu düşünülen kestane ağacı, efsaneye göre bir fırtınada 100 şövalyeyi gölgesinde saklamış. Bugün hala devasa genişliğiyle görenleri büyülüyor.

Listede Türkiye’den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

EFSANEVİ PROMETHEUS'UN DRAMI

1964 yılında, Nevada'da bir araştırma görevlisi, dünyanın en yaşlı organizmasını kestiğinin farkında olmadan Prometheus adlı bristlecone çamını devirdi. Tam 4.626 yaşındaki bu dev, insan eliyle yok edilen en büyük tarih mirası olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör