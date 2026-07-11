Trend Galeri Trend Yaşam Listede Türkiye'den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

Listede Türkiye'den de Bir Yer Var: Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı Açıklandı, Biri Tam 80 Bin Yaşında!

Bilim dünyasını şaşkına çeviren araştırma sonuçlandı! Dünyanın en yaşlı ağaçları listelendi ve Zonguldak detayıyla liste merak uyandırdı. Listede öyle bir ağaç var ki tam 80 bin yıldır ayakta... İşte Türkiye'deki o mucize ve dünyanın en yaşlı devleri!

Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:56