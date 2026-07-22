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Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...
Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...
TÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verileri ışığında mezuniyet sonrası iş bulma süresi en kısa olan bölümler belli oldu. İşte, tercih döneminde geleceğini şansa bırakmak istemeyen adaylar için kariyer kapılarını sonuna kadar açan o 10 üniversite bölümü...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:26