Trend Galeri Trend Yaşam Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

TÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verileri ışığında mezuniyet sonrası iş bulma süresi en kısa olan bölümler belli oldu. İşte, tercih döneminde geleceğini şansa bırakmak istemeyen adaylar için kariyer kapılarını sonuna kadar açan o 10 üniversite bölümü...

Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:26
Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Araştırma sonuçları, bazı lisans programlarından mezun olanların henüz diplomalarını bile almadan iş teklifleri aldığını veya mezuniyetin hemen ardından pazarda hızla yer bulduğunu gösteriyor. Sağlıktan mühendisliğe, nitelikli teknik alanlardan bilişim sektörüne kadar en yüksek istihdam oranına sahip ve iş arama süresini minimuma indiren bölümleri bir araya getirdik.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Üniversite sınavı maratonunun ardından adaylar için en kritik süreç olan tercih dönemi başladı. Gelecek kaygısını en aza indirmek ve hedeflerini doğru belirlemek isteyen binlerce genç, hangi bölümün ne kadar sürede iş imkanı sunduğunu araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan yükseköğretim istihdam göstergeleri ise bu süreçte adaylara rehberlik edecek önemli veriler sunuyor.

İşte, en çok para kazandıran ve en çabuk iş bulan üniversite bölümleri;

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Lisans Mezunlarında Genel İstihdam Durumu

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre tablo şu şekilde:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Kayıtlı İstihdam Oranı: Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti (2023'te %75,6).

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Ortalama İş Bulma Süresi: Lisans mezunlarının okul sonrası ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak sabit kaldı.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Kendi İşini Yapma Oranı: Lisans mezunlarının öğrendiği alanla uyumlu bir işte çalışma oranı yükselerek %56,1 seviyesine ulaştı.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

İlk İş Bulma Süresi En Kısa Olan Lisans Bölümleri

Adayların iş arama derdi yaşamadan en hızlı piyasaya katıldığı bölümlerin başında sağlık ve eğitim alanları geliyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Dil ve Konuşma Terapisi: 2,2 ay

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Tıp: 4,1 ay

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,3 ay

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Eczacılık: 5,1 ay

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Ebelik: 7,6 ay

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Alan Bazında Lider: Sektörel olarak ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,9 ay ile Sağlık ve Refah oldu.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Bunu 11,6 ay ile Mühendislik, İmalat ve İnşaat takip etti.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Listedeki ilk 10 bölüm için iş bulma süreleri tablodaki gibi şekillendi...

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

En Yüksek Kayıtlı İstihdam Oranına Sahip Bölümler

Mezun sayısı ve piyasa ihtiyacı oranlandığında kapıları en çok açık olan alanlar şu şekilde sıralandı:

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

Tıp: %96,4

Özel Eğitim Öğretmenliği: %95,1

Elektrik Öğretmenliği: %92,4

Dil ve Konuşma Terapisi: %91,9

Elektronik Öğretmenliği: %91,9

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

En Çok Kazandıran Lisans Bölümleri Hangileri?

TÜİK'in ortalama kazanç verilerine göre aylık geliri en yüksek olan 5 lisans bölümü şu şekilde listelendi:

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...
  1. Pilotaj
  2. Matematik Mühendisliği
  3. Uzay Mühendisliği
  4. Tıp
  5. Uçak Mühendisliği
Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

1. Pilotaj

  • Sivil havacılık sektörünün küresel ölçekte döviz bazlı gelir yapısı, uluslararası çalışma lisanslarının zorluluğu ve sektördeki yüksek nitelikli kaptan/pilot açığı maaş standartlarını zirveye taşıyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

2. Matematik Mühendisliği

  • Finans, yapay zeka, veri bilimi ve algoritma geliştirme gibi kritik sektörlerde karmaşık veri analitiği yapabilen nadir uzmanlar bu bölümden yetişiyor. Yüksek katma değerli teknoloji alanlarında doğrudan karşılık buluyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

3. Uzay Mühendisliği

  • Savunma sanayii, havacılık ve uydu teknolojilerindeki stratejik projelerde kritik rol oynuyor. Bu alandaki kısıtlı yetişmiş insan kaynağı ve yüksek bütçeli devlet/özel sektör yatırımları kazancı artırıyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

4. Tıp

  • Kesintisiz yüksek iş garantisi, zorunlu hizmet ve uzmanlaşma sonrası nöbet/döner sermaye/özel sektör imkanları sayesinde mezuniyet anından itibaren yüksek gelir seviyesini koruyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

5. Uçak Mühendisliği

  • Havacılık sektörünün AR-GE, tasarım, üretim ve sertifikasyon süreçlerinde doğrudan yetkili olmaları ve savunma sanayi devlerinin en çok istihdam sağladığı disiplinlerden biri olması gelir ortalamasını yükseltiyor.

Listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! Bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor...

6. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

  • Sanayide dijitalleşme, endüstriyel robotik, akıllı üretim tesisleri ve otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla üretim tesislerinin en kritik teknik yönetici pozisyonlarını dolduruyorlar.