Trend Galeri Trend Yaşam Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın mücadelesi gerçekleşiyor. İngiliz devi Liverpool ve İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Liverpool'un ev sahipliği yapacağı maçtaki karşılaşma için geri sayım sürüyor. Milli oyuncumuzun Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle devam eden İspanyol takımının karşısında 4'te 4 yapan İngiliz devi var. Peki Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:49
Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi 5.hafta mücadelesinde İngiliz devi ve İspanyol ekibi karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde henüz kendisinden beklenen performansa ulaşamayan Real Madrid ve kayıpsız bir şekilde ilerleyen Liverpool mücadelesine ait detaylar gündemde. Peki Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadelesi 27 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde devlerin mücadelesi TRT'nin dijital platformu tabii'den yayımlanacak.

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Eflatun-beyazlılarda uzun süredir forma giyemeyen Arda Güler, Leganes mücadelesine ilk 11'de başladı. Ancelotti'nin fırsatını iyi değerlendiren milli oyuncu performansıyla dikkat çekti. 75 dakikada oyundan çıkan Arda Güler, 1 asist yaptı. Liverpool mücadelesi öncesinde henüz ilk 11'de yer alıp almayacağı kesinleşmedi. Maçın ilk 11'i belli olduğunda yer vereceğiz.

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

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