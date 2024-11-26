Trend Galeri Trend Yaşam Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın mücadelesi gerçekleşiyor. İngiliz devi Liverpool ve İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Liverpool'un ev sahipliği yapacağı maçtaki karşılaşma için geri sayım sürüyor. Milli oyuncumuzun Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle devam eden İspanyol takımının karşısında 4'te 4 yapan İngiliz devi var. Peki Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?