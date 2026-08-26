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Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kritik bir mücadele için Fransa'da Lyon'un konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından gözler, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalıp kalamayacağını belirleyecek rövanş maçına çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 17:39
Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

Futbolseverler ise Lyon-Fenerbahçe maçının başlama saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Dev mücadele 26 Ağustos Çarşamba günü canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaKİ Lyon-Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Lyon-Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Nene, Vedat

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Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK

Lyon'un galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yoluna devam edecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör