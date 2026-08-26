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Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!
Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kritik bir mücadele için Fransa'da Lyon'un konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından gözler, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalıp kalamayacağını belirleyecek rövanş maçına çevrildi.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 17:39