Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı!

Futbolseverler ise Lyon-Fenerbahçe maçının başlama saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Dev mücadele 26 Ağustos Çarşamba günü canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.