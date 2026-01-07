Trend
Galeri
Trend Yaşam
Maduro’nun tutulduğu cezaevi tüyler ürpertti: O hapishane resmen ünlü kampı çıktı! İşte görenleri şoke eden liste
Maduro’nun tutulduğu cezaevi tüyler ürpertti: O hapishane resmen ünlü kampı çıktı! İşte görenleri şoke eden liste
ABD'nin operasyonla kaçırıp New York'a götürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutulduğu Brooklyn'deki federal cezaevi, hem kötü koşulları hem de geçmişte ve bugün barındırdığı yüksek profilli isimlerle gündem oldu. İşte şiddet, tecrit ve skandallarla anılan hapishanede kalan ünlü isimler…
Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:28