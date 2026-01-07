Maduro’nun tutulduğu cezaevi tüyler ürpertti: O hapishane resmen ünlü kampı çıktı! İşte görenleri şoke eden liste

"LÜKSTEN ÇOK UZAK, SERT VE İZOLE BİR ORTAM"

Cezaevinin eski müdürü Cameron Lindsay, tesisin koşulları hakkında, "Burası çok sert, soğuk ve lüksten tamamen uzak bir yer. Her şey prosedürle yürür. Politik ve jeopolitik açıdan bu kadar hassas bir tutuklunun güvenliği mutlak önceliktir." ifadelerini kullandı.