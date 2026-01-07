Trend Galeri Trend Yaşam Maduro’nun tutulduğu cezaevi tüyler ürpertti: O hapishane resmen ünlü kampı çıktı! İşte görenleri şoke eden liste

ABD'nin operasyonla kaçırıp New York'a götürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutulduğu Brooklyn'deki federal cezaevi, hem kötü koşulları hem de geçmişte ve bugün barındırdığı yüksek profilli isimlerle gündem oldu. İşte şiddet, tecrit ve skandallarla anılan hapishanede kalan ünlü isimler…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:28
NBC News'un haberine göre, ABD'nin hafta sonu düzenlediği askeri operasyonla kaçırılarak New York'a götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center (MDC) adlı federal cezaevine konuldu.

KÖTÜ KOŞULLARI İLE BİLİNİYOR

Maduro'nun bugün tutulduğu cezaevi, şiddet olayları, kötü hijyen koşulları ve sert disiplin uygulamalarıyla bilinen, sanayi bölgesinde yer alan yüksek güvenlikli bir kompleks.

Yetkililere göre çift, yargılama süreci boyunca MDC Brooklyn'de tutulacak. Cezaevinde 1.300'den fazla tutuklu bulunuyor.

"LÜKSTEN ÇOK UZAK, SERT VE İZOLE BİR ORTAM"

Cezaevinin eski müdürü Cameron Lindsay, tesisin koşulları hakkında, "Burası çok sert, soğuk ve lüksten tamamen uzak bir yer. Her şey prosedürle yürür. Politik ve jeopolitik açıdan bu kadar hassas bir tutuklunun güvenliği mutlak önceliktir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre Maduro ve eşi, güvenlik gerekçesiyle büyük ihtimalle tecrit koşullarında, diğer tutuklulardan ayrı tutulacak.

"Bu dosya Epstein'dan bile daha hassas" diyen Lindsay, "Dünya izliyor. Devletin onları koruması mutlak zorunluluk" ifadelerini kullandı.

EŞİ AYRI BÖLÜMDE TUTULACAK

Cezaevi içinde kadınlar ayrı bir binada tutuluyor. Uzmanlara göre Flores ya ortak bir koğuşta ya da güvenlik gerekçesiyle bireysel hücrede kalacak.

MADURO BÜYÜK ÖLÇÜDE İZOLE EDİLECEK

Maduro'nun yalnızca avukat görüşmeleri ve duruşmalar için hücresinden çıkarılması bekleniyor. Bir sonraki duruşma tarihi 17 Mart'ta.

Yetkililerden resmi açıklama gelmezken, cezaevi uzmanları sürecin son derece kontrollü ve kapalı yürütüleceğini belirtiyor.

CEZAEVİ GEÇMİŞTE SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

MDC Brooklyn daha önce birçok krizle gündeme geldi:

2019'da elektrik yangını sonrası günlerce elektrik ve ısınma kesildi, protestolar çıktı.

2020'de ilk federal Covid vakası burada görüldü.

2024'te beş ayrı olayda dokuz tutuklu cinayet ya da ağır saldırı suçlamasıyla yargılandı.

Maxwell'in avukatları "ham kanalizasyon kokusu, haşereler ve 24 saat sıkı gözetim" şikayetinde bulundu.

Bazı mahkemeler, cezaevi koşullarının "ön yargılama için uygun olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

AYNI CEZAEVİNDE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KALDI

MDC Brooklyn geçmişte de birçok yüksek profilli ismi ağırladı.

1- Sam Bankman-Fried

Kripto para borsası FTX'in kurucusuydu. Milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve müşteri fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandı ve mahkûm edildi.

2- R. Kelly

ABD'li R&B şarkıcısı. İnsan kaçakçılığı, cinsel istismar ve organize suç örgütü kurmak suçlamalarıyla 2021'de hüküm giydi.

3- Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein'in yakın çevresindeki kilit isimdi. Reşit olmayan kızların istismar edilmesine aracılık etmekten suçlu bulundu.

4- Michael Cohen

Donald Trump'ın eski kişisel avukatıydı. Vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve yasa dışı seçim bağışları nedeniyle hapse girdi.

5- Sean "Diddy" Combs

ABD'li müzik yapımcısı ve girişimci. İnsan ticareti ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla yargılandı ve hüküm giydi.

6- Juan Orlando Hernandez

Honduras'ın eski devlet başkanı. Uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmak ve kaçakçılığı korumak suçlamasıyla ABD'de mahkum edildi.

MADURO ŞU AN HANGİ ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA KALIYOR?

Maduro aynı zamanda birkaç ünlü ile aynı cezaevini paylaşıyor.

Luigi Mangione

ABD'de bir şirket CEO'sunun öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında yargılanıyor. Yargılamayı beklerken MDC Brooklyn'de tutuklu bulunuyor.

Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernandez)

ABD'li rapçi. Denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için yeniden tutuklandı ve üç aylık cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.