Maduro’yu kaçıran ajanların üzerinde dikkat çeken yazı! DEA detayı gözlerden kaçmadı

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyonu konuşuyor. Söz konusu operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ele geçirilirken, Trump sınır ötesinde yapılan bu operasyonun Delta Force isimli özel bir askeri birim tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Ancak Trump'ın Maduro'nun fotoğrafını paylaştığı görseldeki ajanların üzerindeki 'DEA' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Peki bu DEA yazısının anlamı ne? Ve bu birim ne iş yapar? İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.01.2026 21:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:04