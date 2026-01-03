Trend Galeri Trend Yaşam Maduro’yu kaçıran ajanların üzerinde dikkat çeken yazı! DEA detayı gözlerden kaçmadı

Maduro’yu kaçıran ajanların üzerinde dikkat çeken yazı! DEA detayı gözlerden kaçmadı

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyonu konuşuyor. Söz konusu operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ele geçirilirken, Trump sınır ötesinde yapılan bu operasyonun Delta Force isimli özel bir askeri birim tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Ancak Trump'ın Maduro'nun fotoğrafını paylaştığı görseldeki ajanların üzerindeki 'DEA' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Peki bu DEA yazısının anlamı ne? Ve bu birim ne iş yapar? İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.01.2026 21:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:04
ABD'nin gece saatlerinde Venezuela'ya yönelik düzenlediği operasyon dünyanın gündemine oturdu.

Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyuldu. Trump Delta Force isimli askeri birliğin düzenlediği operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Cilia Flores'in oturdukları ikamette uyudukları sırada ele geçirildiğini bildirdi.

OPERASYONU DELTA FORCE GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünya gündemi an itibariyle ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonu konuşuyor. Trump, bu saldırıyı ve ele geçirilen devlet başkanını Delta Force isimli elit sınıf bir askeri birimin yaptığını açıkladı.

DELTA FORCE NEDİR, NE İŞ YAPAR?

ABD ordusunun en gizli ve en seçkin birliklerinden biri olduğu belirtilen Delta Force, 1977 yılında kuruldu.

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşlanan bu birlik resmi adı olan 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi-Delta olarak biliniyor.

Delta-Force ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu özel birlik aynı zamanda üst düzey bir gizliliğe sahipken, farklı adlarla da anılıyor.

DELTA FORCE'UN GÖREV ALANI

Bu üst düzey askeri birliğin uzmanlık alanı terörle mücadele, rehine kurtarma, üst düzey hedeflerin yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve gizli keşif faaliyetleri olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda üst düzey devlet yetkililerin yakın korumasında ve harp alanlarında da görev yapabiliyor.

MADURO'YU YAKALAYAN AJANLARIN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN YAZI!

Amerika'nın Venezuela'ya gece saatlerinde düzenlediği operasyonla son zamanlarda ABD'ye gövde gösterisi yapan Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores ele geçirildi.

Trump Maduro'nun yakalanmasına ilişkin operasyonun üst düzey askeri birim Delta Force tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Trump daha sonra kaçırılan Maduro'nun fotoğrafını paylaşırken, fotoğraf'ta Nicolas Maduro'yu kaçıran ajanların üzerindeki DEA yazısı dikkatlerden kaçmadı.

DEA NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Trump'ın paylaştığı bu fotoğraftan sonra gözler bu birime çevrildi. DEA denilen bu birim 1973 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon tarafından kuruldu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanları, yasa dışı uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve dağıtımıyla mücadele etmekle görev yapıyor.

DEA ajanları; narkotik şebekelerini soruşturmak, suç örgütlerini ortaya çıkarmak, uyuşturucu kaynaklı mali akışları takip etmek ve federal yasaların uygulanmasını sağlamak için hem ABD içinde hem de uluslararası alanda operasyonlar yürütüyor.

MADURO VE NOİREGA'NIN KADER BENZERLİĞİ

Öte yandan, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası, 1989 yılında Panama Devlet Başkanı Manuel Noirega'nın "uyuşturucu kaçakçısı" denilerek ABD tarafından yargılanması tekrar akıllara geldi.

Noriega, 1989'da kaçırılıp ABD uçağına bindirilirken yanında yine Maduro'ya tıpatıp benzer şekilde uyuşturucu operasyonları yapan "DEA" ajanları bulunuyordu. Fakat operasyonu "Delta Force" askeri birlikleri yapmıştı. Bu kapsamda Nicolas Maduro'nun da yıllar sonra Panama Devlet Başkanı'na benzer bir son yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu…