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Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: “Acımız en yakınlarımızdan geldi”
Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: “Acımız en yakınlarımızdan geldi”
Konya'da akrabasının düğününde maganda kurşunuyla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin acılı babası Mehmet Deveci SABAH'a konuştu. Düğünlerin mutluluk yeri olması gerektiğini belirten Deveci, "Düğünler silah sıkılma yerleri değil. Mutlu günümüzde evimize ateş düştü. Düğün kana bulandı. Serkan'ımı kaybettik. Oğlumun hayalleri yarım kaldı." dedi.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:30