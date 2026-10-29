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Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: “Acımız en yakınlarımızdan geldi”

Konya'da akrabasının düğününde maganda kurşunuyla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin acılı babası Mehmet Deveci SABAH'a konuştu. Düğünlerin mutluluk yeri olması gerektiğini belirten Deveci, "Düğünler silah sıkılma yerleri değil. Mutlu günümüzde evimize ateş düştü. Düğün kana bulandı. Serkan'ımı kaybettik. Oğlumun hayalleri yarım kaldı." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:30
Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Acı olay, Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde 26 Eylül akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul Tersane Komutanlığı emrinde görevli Dnz. P. Uzm. Çvş. Serkan Deveci, yıllık izninde geldiği memleketinde akrabasının düğününe katıldı.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Eğlence sırasında akrabası Abidin Ünal (45), silahını çıkartıp havaya ateş açtı. Ünal'ın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Deveci, kanlar içinde yere yığıldı.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 kişiden Abidin Ünal tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

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Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

'DÜĞÜNLER SİLAH SIKILMA YERLERİ DEĞİL, MUTLULUK YERİ OLMALI'

Oğlu maganda kurşununa kurban giden acılı baba Mehmet Deveci, ilk kez SABAH'a konuştu.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Acı bir olayla evlerine ateş düştüğünü belirten Deveci, "Düğünlerde ateş edilmesin, canlar yanmasın, mutluluklara gölge düşmesin. En mutlu olacağımız günde evimize ateş düştü.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Oğlum izne gelmişti. Düğüne katıldık. Bu Abidin çadırda oturuyordu. İçeride onca insan varken silahı çıkartıp, ateş etmiş. Kurşun çadırın önünde oturan oğluma denk gelmiş. Serkan'ımı kaybettik. Ortada hiçbir şey yokken düğün kana bulandı.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Birçok hayaller yarım kaldı. Ne gerek vardı? Böyle olması gerekmiyordu. Düğünler silah sıkılma yerleri değil, mutluluk yeri olmalı. Abidin ile hala dayı çocuklarıyız.

Maganda kurşunuyla can veren Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin acılı babası SABAH’a konuştu: Acımız en yakınlarımızdan geldi

Acımız en yakınlarımızdan geldi. Artık bu tür eğlencelerde silahlar kullanılmasın. Bu son olmasın. Başka canlar yanmasın" dedi. Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının da sürdüğü bildirildi.

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