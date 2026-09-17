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Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, yerin 36 metre altındaki özel mağarada 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılan coğrafi işaretli ünlü "Divle Obruk Peyniri" sofralara inmeye hazırlanıyor. Obruğa bembeyaz girip kıpkırmızı renge bürünerek çıkan bu eşsiz lezzette bu yıl rekor üretim gerçekleşti. İşte kırmızı mucizenin mağaradan çıkış hikayesi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2026 01:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 01:47
Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

Türk mutfağının coğrafi işaretli en özel lezzetleri arasında yer alan Divle Obruk Peyniri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Nisan ve mayıs aylarında tamamen merada otlayan koyun ve keçilerin sütünden üretilip kuzu ile oğlak derilerine basılan peynirler, yaklaşık 6 aylık olgunlaşma serüvenini tamamladı. Yerin 36 metre altındaki doğal obrukta bekletilen ve sadece bu mağaraya özgü 500 yıllık özel bir bakteri türü sayesinde dışı kırmızı renge bürünen tulumlar pazara iniyor.

Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

BU YIL 42 TON PEYNİR MAĞARADAN ÇIKTI

Bölgedeki iklim şartlarının ve mera verimliliğinin çok iyi gitmesi sayesinde son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, mağarada yaklaşık 42 ton peynir bulunduğunu ifade etti.

Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

Nisan-mayıs aylarında tamamen doğal ortamda otlayan hayvanların sütüyle hazırlanan tulumların ekim-kasım ayları itibarıyla satışa sunulduğunu belirten Durna, peynirin güncel fiyat skalasını açıkladı. Bu na göre peynirin yerinde satış fiyatı 1.200 TL civarında, kargo ve paketleme dahil fiyat: 1.700 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

DÜNYADA SADECE BU MAĞARADA VAR

Divle Obruk Peyniri'ni dünyadaki diğer tüm peynirlerden ayıran en büyük özellik, olgunlaştığı 250 metre uzunluğunda ve 36 metre derinliğindeki mağaranın sahip olduğu mikroklima ve bakteri yapısı.

Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

500 YILLIK BAKTERİ MUCİZESİ

Mağaraya ilk konulduğunda bembeyaz olan kuzu ve oğlak derileri, 6 ay içerisinde mağaranın özel florası sayesinde doğal olarak kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Uzmanlar, tulumlara bu rengi ve benzersiz rayihayı veren özel bakterinin yaklaşık 500 yılda oluştuğunu ve dünyada başka hiçbir mağarada bulunmadığını vurguluyor.

Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

"DIŞI KIRMIZI OLMAYAN PEYNİRE İNANMAYIN!"

Ürünün taklit edilme tehlikesine karşı tüketicileri uyaran Köy Muhtarı Tacettin Durna, gerçek Divle Obruk Peyniri'ni anlamanın en kolay yolunu açıkladı:

"Divle Obruk Peynirinin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır. Dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir. Kolaylıkla taklit edilebilecek bir özellik değil ancak insanlar değişik yöntemlerle birtakım sahtekarlıklar yapabiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve üreticilerimizle birlikte bu sahtekarlıklara karşı müdahale ediyoruz."

Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

Doğanın mucizesiyle insan emeğinin buluştuğu 500 yıllık bu köklü gelenek, hem yerel ekonomiye can suyu olmaya hem de Türk mutfağının zenginliğini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Yerin 36 metre altında, hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal bakteri florasıyla olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, yüksek besin değeri ve eşsiz aromasıyla bu yıl da gastronomi meraklılarının sofralarını süsleyecek. Ancak bu kıymetli lezzetin tadını çıkarırken sağlığınızdan ve bütçenizden olmamak için üreticilerin uyarılarını dikkate almak, dışı kırmızı renge bürünmemiş ve coğrafi işaret tescili bulunmayan taklit ürünlerden kesinlikle uzak durmak büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör