Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…

Doğanın mucizesiyle insan emeğinin buluştuğu 500 yıllık bu köklü gelenek, hem yerel ekonomiye can suyu olmaya hem de Türk mutfağının zenginliğini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Yerin 36 metre altında, hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal bakteri florasıyla olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, yüksek besin değeri ve eşsiz aromasıyla bu yıl da gastronomi meraklılarının sofralarını süsleyecek. Ancak bu kıymetli lezzetin tadını çıkarırken sağlığınızdan ve bütçenizden olmamak için üreticilerin uyarılarını dikkate almak, dışı kırmızı renge bürünmemiş ve coğrafi işaret tescili bulunmayan taklit ürünlerden kesinlikle uzak durmak büyük önem taşıyor.