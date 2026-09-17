Mağaraya bembeyaz girdi, kıpkırmızı çıktı! İşte rengini değiştiren o 500 yıllık sır…
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, yerin 36 metre altındaki özel mağarada 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılan coğrafi işaretli ünlü "Divle Obruk Peyniri" sofralara inmeye hazırlanıyor. Obruğa bembeyaz girip kıpkırmızı renge bürünerek çıkan bu eşsiz lezzette bu yıl rekor üretim gerçekleşti. İşte kırmızı mucizenin mağaradan çıkış hikayesi ve tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 01:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 01:47