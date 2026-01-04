Trend Galeri Trend Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 07:49
MALATYA DEPREM SON DAKİKA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bu sabah 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntı, 4 Ocak 2026 tarihinde saat 07:07:40 TSİ'de kaydedildi. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak bildirildi.

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2026-01-04
Saat:07:07:40 TSİ
Enlem:38.02472 N
Boylam:37.67389 E
Derinlik:7.02 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

