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Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Manisa'da meydana gelen esrarengiz olayda, 56 yaşındaki İsa Acar ve eşi 54 yaşındaki Mümine Acar, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 19:08