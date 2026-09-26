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Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Manisa'da meydana gelen esrarengiz olayda, 56 yaşındaki İsa Acar ve eşi 54 yaşındaki Mümine Acar, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 19:08
Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgilere göre olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Mümine Acar'ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı öğrenildi.

Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da sır olay: Karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#MANİSA