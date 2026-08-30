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Manzarayı gören İsviçre Alpleri sanıyor: İşte Türkiye’nin dört bir yanından ulaşılması en zor 10 yayla
Manzarayı gören İsviçre Alpleri sanıyor: İşte Türkiye’nin dört bir yanından ulaşılması en zor 10 yayla
Kartpostalları süsleyen dağ manzaraları ve sis denizleri için vize kuyruklarına girmenize gerek yok. Karadeniz'den Toroslar'a uzanan bu yaylalar, el değmemiş doğası ve oksijen deposu atmosferiyle Avrupa'nın zirvelerini gölgede bırakıyor. İşte Türkiye'de gizli kalmış 10 gizli yayla!
Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 15:00