Manzarayı gören İsviçre Alpleri sanıyor: İşte Türkiye’nin dört bir yanından ulaşılması en zor 10 yayla

Virajlı uçurum kenarları, sisin içinde kaybolan patikalar ve haritaların bile bazen pes ettiği dik tırmanışlar... Bu zirvelere adım atmak kesinlikle konforlu bir pazar gezintisine benzemiyor. Taşlık ve engebeli yollar çoğu zaman altı yüksek araçları bile zorlarken, telefonların çekmediği o ıssız noktalara ulaşmak gerçek bir sabır ve kararlılık istiyor. Ancak o son virajı dönüp altınızda serilen bulut denizini ve Alpleri kıskandıran o vahşi manzarayı gördüğünüz an, çektiğiniz tüm yol çilesi saniyeler içinde unutuluyor.