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Mardin'de Bedriye Naz’ın ölümünde skandallar zinciri! Şüpheli koca cinayeti inkar etti tanıklar yalanladı
Mardin'de Bedriye Naz’ın ölümünde skandallar zinciri! Şüpheli koca cinayeti inkar etti tanıklar yalanladı
Mardin'de 5'inci kattan düşen Bedriye Naz'ın (27) ölümüne ilişkin tutuklanan eşi Levent Naz ifadesinde suçlamaları reddederek, eşinin kendisini aldattığına ilişkin mesajlar gördüğünü ve bunun üzerine Bedriye Naz'ın kendisini pencereden attığını öne sürdü. Olayın ardından aracına bindiği A.A. ise ifadesinde Levent Naz'ın telefonda kardeşine, "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" dediğini öne sürdü. Komşu H.A. ise olaydan sonra Levent Naz'ın kendisine, "Bedriye başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım" dediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 12:07