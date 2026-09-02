Mardin’de Bedriye Naz’ın ölümünde skandallar zinciri! Şüpheli koca cinayeti inkar etti tanıklar yalanladı

Ben telefondayken eşim bir anda salona doğru koştu, pencereyi açtı ve kendisini camdan aşağıya attı. Arkasından koşup onu ellerinden yakalamaya ve tutmaya çalıştım ancak ağır olduğu için tutamadım. Aşağı baktığımda eşimi yerde o halde görünce büyük bir panik yaşadım. Dışarı çıkıp hemen eşimin mesajlaştığı o erkeği aradım. Bu arada evden çıkarken mahallemizdeki marketten bir bıçak almıştım. Binadan çıktığım sırada orada duran bir araçtaki şahsa beni biraz ileriye bırakmasını rica ettim. Yaklaşık 2-3 kilometre gittikten sonra araçtan indim. Yolda motosikletle geçen bir tanıdığımı görünce beni Midyat'a bırakmasını istedim. Midyat'tayken kardeşim Y. beni arayarak nerede olduğumu sordu ve hemen emniyete gidip ifade vermemi söyledi. Emniyete gitmek üzere hareket edecekken polisler geldi. Eşimi kesinlikle aşağıya ben atmadım, onu öldürmedim" dedi.