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Mardin'de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! " Bu okey takımı niye kirli?"
Mardin'de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! " Bu okey takımı niye kirli?"
Mardin'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Barış Allak, hayatını kaybetti. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında 'kirli okey takımı' yüzünden çıktığı, araya giren Barış Allak'ın başından vurulduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:42