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Mardin'de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! " Bu okey takımı niye kirli?"

Mardin'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Barış Allak, hayatını kaybetti. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında 'kirli okey takımı' yüzünden çıktığı, araya giren Barış Allak'ın başından vurulduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:42
Mardin’de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! Bu okey takımı niye kirli?

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa da taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı.

Mardin’de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! Bu okey takımı niye kirli?

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği

Mardin’de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! Bu okey takımı niye kirli?

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu. Allak'ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Mardin’de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! Bu okey takımı niye kirli?

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi. Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi.

Mardin’de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! Bu okey takımı niye kirli?

Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.

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