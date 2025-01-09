Mardin'de kan donduran olay: 1 ölü 3 yaralının olduğu kavganın sebebi şoke etti! " Bu okey takımı niye kirli?"

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği