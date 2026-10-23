Mardin’de Kaya ailesinin öldürüldüğü davada yeni gelişme! Katliam öncesine ait görüntüler ortaya çıktı...

KOMŞULARI OLAYDA KULLANILAN TABANCA İLE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. ile ona yardım ettiği iddia edilen V.E. (36) ile B.K. (27) ve silah satıcısı B.A. tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu komşu M.C. hakkında 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme', 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, konutta gece vakti silahla yağma' suçlarında da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanıklar V.E. (36) ile B.K. (27) hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezaları istenirken, silah satıcısı olduğu ifade edilen B.A.'nın dosyası ise ayrıldı.

Sanıkların 29 Haziran'da Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar B.K. ile V.E. tahliye edildi.