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Mardin'de Kaya ailesinin öldürüldüğü davada yeni gelişme! Katliam öncesine ait görüntüler ortaya çıktı...
Mardin'de Kaya ailesinin öldürüldüğü davada yeni gelişme! Katliam öncesine ait görüntüler ortaya çıktı...
Mardin Kızıltepe'de Mehmet, Berna ve kızı Samyeli Kaya'nın evlerinde öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme dosyasına olay gününden önce çekilen; katil zanlısı komşu ile ailenin bir arada olduğu ve alçak sesle altınlardan bahsedildiği yeni görüntüler girdi. Kamera kayıtları bilirkişiye gönderilirken tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:45