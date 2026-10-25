Trend Galeri Trend Yaşam Mardin'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Mardin'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan feci kazanın ardından kahreden detaylar gün yüzüne çıktı. Su kanalına uçan otomobilde can veren, dördü çocuk 6 kişilik aynı aileden geriye kaza öncesi çekilmiş o mutlu anların fotoğrafları kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nezir GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 11:23
Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Kahreden kaza, öğleden sonra Nusaybin - Cizre Karayolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Mardin'de feci kaza: Otomobil su kanalına uçtu! 4'ü çocuk, 6 ölü | Video

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ: BİR AİLE YOK OLDU

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil olarak sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

ARAÇTA SIKIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN CAN PAZARI

Olay yerine ulaşan ekiplerin sulara gömülen araçta yaptığı kurtarma çalışmasında acı tablo ortaya çıktı. Araç içerisinde sıkışan minik bedenler Zana (5), Mert (5), Mehmet Şirin (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Ağır yaralı olarak sudan çıkarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen iki kadın da hayata tutunamadı.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

MUTLULUKTAN GERİYE KALAN O FOTOĞRAFLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Tüm ülkeyi derinden sarsan bu acı olayın ardından, ailenin kaza öncesinde birlikte çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı. Birlikte son kez gülümseyen ailenin o anları, felaketin boyutunu ve geride kalan büyük acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Otopsi işlemleri için morga kaldırılan 6 cenaze ilçeyi yasa boğarken, "kazadan geriye sadece o anlar kaldı" dedirten fotoğraflar görenlerin yüreğini yaktı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

azada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi. 6 kişinin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

Otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi. 2 anne ve çocukları, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!

İŞTE KAHREDEN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ...

Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!
Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!
Mardin’deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#MARDİN #NUSAYBİN #TÜRKİYE