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Mardin'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!
Mardin'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay: 6 kişilik aileden geriye sadece o kareler kaldı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan feci kazanın ardından kahreden detaylar gün yüzüne çıktı. Su kanalına uçan otomobilde can veren, dördü çocuk 6 kişilik aynı aileden geriye kaza öncesi çekilmiş o mutlu anların fotoğrafları kaldı.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 11:23