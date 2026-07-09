Marmara Denizi'nde korkutan rapor! 50 yıllık rekor artış: Denize girenler dikkat!
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son yıllarda dünyada deniz suyu sıcaklıklarında ortalama 1,1 ile 1,5 santigrat derece artış kaydedildiğini belirterek, "En dramatik bulgu da Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde son 50 yıl uzun dönem ortalama deniz suyu sıcaklıklarından tam 2,5 santigrat derece bir artış rapor ediliyor. Bu dramatik bir artış" dedi.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 10:44