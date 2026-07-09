Marmara Denizi’nde korkutan rapor! 50 yıllık rekor artış: Denize girenler dikkat!

'ZİHNİYET DEĞİŞİMİ GEREKİYOR'

Sıcaklık artışının müsilaj patlamasına da sebebiyet verdiğini söyleyen Tecer, "Geçtiğimiz yıllarda biz bunu en dramatik halde yaşamış, görmüştük. Dolayısıyla deniz suyunun sıcaklığının azaltılması için bireysel olarak, kurum ve devlet olarak yapabileceklerimiz var. Bireysel olarak emisyonları azaltabilecek, karbon ayak izimizi azaltabilecek yaşam biçimine dönüşmemiz lazım. Avlanma mevsimlerine riayet etmemiz lazım. Yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım. Devletle ve kurumlar olarak da emisyon azaltıcı üretim teknolojilerine dönüştürülmesi gerekiyor. Bir zihniyet değişimi gerekiyor. Atık su deşarjlarının özellikle denizlerimize yapılan atık su deşarjlarının, ileri biyolojik arıtma tesislerinden çıktıktan sonra yapılması gerekiyor. Bir de denizlerdeki koruma alanlarının büyütülmesi lazım. Mesela deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerinin koruma bölgeleri ilan edilmesi lazım. Mevcut koruma bölgelerinin genişletilmesi lazım. Bu türlerin korunmasına olanak sağlayacak yasal ve mevzuatsal tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.