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MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Marmara Üniversitesi 234 öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde farklı fakültelere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. Toplamda 234 kişiye istihdam sağlanacak alımlara başvurular basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Marmara Üniversitesi personel alımı başvuruları hangi tarihlerde nasıl yapılacak, şartları neler?

Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:01
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Marmara Üniversitesi 234 öğretim üyesi alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu. Yayımlanan ilanda başvuruların tarihleri ve aşrtları belli olurken personel alımı yapılacak kadro dağılımına da yer verildi. Marmara Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim üyesi başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.Peki, Marmara Üniversitesi personel alımı başvuruları hangi tarihlerde nasıl yapılacak, şartları neler?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 234 ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİHDAM EDECEK!

Marmara Üniversitesi bünyesinde farklı fakültelere toplam 234 öğretim üyesi alım yapılacağı duyuruldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

''Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkelerı̇ Araştırmaları Enstı̇tüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır."

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Marmara Üniversite 234 öğretim üyesi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 12 Aralık 2024 tarihine kadar https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BİRDEN FAZLA İLANA BAŞVURANLARIN BAŞVURUSU GEÇERSİZ SAYILACAK

Marmara Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim üyesi başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adaylar sadece bir ilana başvurabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecek.

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