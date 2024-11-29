MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: 234 öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Marmara Üniversitesi 234 öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde farklı fakültelere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. Toplamda 234 kişiye istihdam sağlanacak alımlara başvurular basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Marmara Üniversitesi personel alımı başvuruları hangi tarihlerde nasıl yapılacak, şartları neler?