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Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinden biri Marsilya oldu. Fransız temsilcisinin kulüp geçmişi, mücadele ettiği lig ve Avrupa kupalarındaki performansı eşleşmenin ardından dikkat çekti. Peki, Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:47
Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Marsilya, köklü kulüpler arasında yer alıyor. Avrupa kupalarındaki geçmişi, taraftar desteği ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan takım, kura çekiminin ardından siyah-beyazlıların dikkat çeken rakiplerinden biri oldu. Kulübün geçmişi ve başarıları da eşleşmeyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

MARSİLYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Olympique de Marseille, Fransa'nın Marsilya kentini temsil eden futbol kulübüdür. Fransa temsilcisi olarak yer alan ekip, ülkenin köklü ve Avrupa kupalarında tecrübesi yüksek takımları arasında bulunuyor. Marsilya, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

MARSİLYA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Marsilya, Fransa'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Ligue 1'de mücadele ediyor. Fransız ekibi, 2025-2026 sezonunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederek yeni sezonda Avrupa kupalarında da yoluna devam etti. Kulüp, Fransa futbolunun uzun yıllardır öne çıkan temsilcileri arasında yer alıyor.

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Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

MARSİLYA BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

28 Ağustos'ta gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı ekip; Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union SG, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Beer-Sheva ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş'ın Marsilya ile yapacağı maçın kesin tarihi ve başlama saati ise UEFA tarafından açıklanacak fikstürle netleşecek.