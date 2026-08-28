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Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu!

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinden biri Marsilya oldu. Fransız temsilcisinin kulüp geçmişi, mücadele ettiği lig ve Avrupa kupalarındaki performansı eşleşmenin ardından dikkat çekti. Peki, Marsilya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:47