Mars’tan kötü haber geldi! NASA durdurmak zorunda kaldı!

Bilmeyenler için kısaca Mars görevinin ekipmanlarından bahsedelim. NASA tarafından gönderilen ekipmanlar içerisinde Perseverance ana araç olarak görev yapıyor. Bu araca bağlı olarak çalışan helikopter ise genelde ulaşılması zor noktalara gidiyor. Mesela ana araç dağlara tırmanamıyor. Fakat helikopter bu dağlara doğru yükselerek görüntü elde edebiliyor. Bunun çok işe yaradığını söyleyebiliriz fakat bu iki donanım arasında bağlantı sağlanamıyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında 5 Aralık Pazar günü her şeyin gerçekleştiği ifade ediliyor.

Helikopterin 17. uçuşunun ardından iniş yaparken sorun yaşadığı açıklandı. Hatta NASA ekibi helikopterin güvenli bir şekilde inip inmediğinden emin değil. Bununla ilgili herhangi bir fotoğraf da bulunmuyor. NASA mühendisleri problemin donanımsal olmadığını düşünüyor.

NASA'ya göre radyo frekansları ile ilgili bir sorun var. Bu problemin çözülmesi ile birlikte iki araç arasında bağlantı kurulabilir. Helikopter tarafından elde edilen veriler ana cihaza aktarılıyor. Buradan da NASA sunucularına gönderiliyor. Ancak bu defa bağlantı kopma problemi yaşandı.