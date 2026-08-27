Trend
Galeri
Trend Yaşam
MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan devam ediyor. 27 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ederken, yarışmacıların hazırladığı tabaklar şeflerin değerlendirmesine sunulacak.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 23:11