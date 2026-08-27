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MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan devam ediyor. 27 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ederken, yarışmacıların hazırladığı tabaklar şeflerin değerlendirmesine sunulacak.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 23:11
MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve bireysel dokunulmazlığın kime gittiği merak edilirken, gözler 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi. Yarışmada gecenin sonunda eleme potasına girecek isimler de belli olacak.

MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. ve 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacaktır.

MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASI

İlk eleme adayı Nilay ve Şadi oldu. Diğer eleme adayları belli olunca habere eklenecektir.

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MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF 27 AĞUSTOS 2026 | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör