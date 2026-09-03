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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül 2026 Perşembe günü yayınlanan 3. dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin özel menüsüyle tezgah başına geçen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık zırhını almak için tüm kozlarını paylaşıyor. Peki, MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim gitti?

Giriş Tarihi: 03.09.2026 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 22:14
MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının yarışma programı MasterChef 2026'da haftanın 3. saha mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Şeflerin kritik tadımları ve değerlendirmeleri neticesinde gecenin kazananı ile haftanın 5. ve 6. eleme potası temsilcileri netlik kazanacak. İşte MasterChef son bölüm dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık detayları...

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 3 EYLÜL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesi için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği konsept çerçevesinde en başarılı tabakları çıkaran takım gecenin galibi olarak rahat bir nefes alacak.

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

3 Eylül Perşembe akşamı oynanan 3. dokunulmazlık oyununun kazananı şeflerin yapacağı kritik tadım değerlendirmesinin ardından açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 3 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının doğrudan potaya göndereceği isim ile takım konseyinde yapılan gizli oylama sonucunda en çok oyu alan yarışmacı haftanın 5. ve 6. eleme adayları olarak belirlenecek.

Haftanın 5. ve 6. eleme adayları konsey oylaması biter bitmez haberimize yansıtılacaktır.

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF TÜRKİYE HAFTANIN ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isimler netleşmişti. Hafta boyunca potaya giren güncel isimler şu şekildedir:

1. Eleme Adayı: Muhammed

2. Eleme Adayı: Koray

3. Eleme Adayı: Şükran

4. Eleme Adayı: Emre

5. Eleme Adayı: (Açıklanınca güncellenecektir)

6. Eleme Adayı: (Açıklanınca güncellenecektir)

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör