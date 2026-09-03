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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül 2026 Perşembe günü yayınlanan 3. dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin özel menüsüyle tezgah başına geçen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık zırhını almak için tüm kozlarını paylaşıyor. Peki, MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 03.09.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 22:14