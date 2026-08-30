Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MasterChef Türkiye'de heyecan 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde de hız kesmeden devam etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda başarılı olarak takımını korumak ve eleme potasına gitmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 00:47