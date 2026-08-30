Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MasterChef Türkiye'de heyecan 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde de hız kesmeden devam etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda başarılı olarak takımını korumak ve eleme potasına gitmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 00:47
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununun sonucu belli oluyor. Şeflerin değerlendirmesi sonrası gecenin kazananı netleşirken, yarışmacıların bireysel mücadeleye kalıp kalmayacağı ve eleme potasına gidecek isimler de gündeme geldi.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SAHİBİNİ BULDU!

29 Ağustos 2026 Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan mavi takımın kaptanı Emre oldu.

Emre potaya gitmesi için 7. eleme adayını seçti;

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MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 7. eleme adayı Hasan Alp oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

8. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 8. eleme adayı ise Şükran oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef 7. ve 8. eleme adayları açıklandı!

MASTERCHEF ELEME POTASI

  1. Şadi
  2. Nilay
  3. Simge
  4. Ayşe
  5. Recep
  6. Kübra
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör