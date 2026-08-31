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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

31 Ağustos 2026 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı sorusu TV8 izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ağustos akşamı şeflerin değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu yanıt buluyor. Yeni haftanın yarışmacıları ve takım kadroları açıklanıyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 21:23
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

TV8 ekranlarının yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk heyecanı 31 Ağustos akşamı yaşanıyor. Şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanlığı bandını takmaya hak kazanıyor. Canlı yayında devam eden kritik mücadele tamamlandığında kazanan isim ve yeni haftanın kadroları netleşiyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

MASTERCHEF 31 AĞUSTOS KAPTANLIK OYUNUNDA BÜYÜK MÜCADELE

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda haftanın ilk ve en kritik yarışı başladı. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan yarışmacı, Mavi Takım kaptanı olarak önlük giyme hakkına sahip oluyor. Mavi Takım kaptanı, şeflerin tadım değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Tantuni yarışının olduğu kaptanlık mücadelesinde henüz kazanan netleşmedi.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

Mavi Takım kaptanlığının belirlenmesinin ardından, gecenin ikinci kritik adımı atılıyor. Mavi Takımın başına geçen isim, rakip olarak gördüğü bir arkadaşını Kırmızı Takım kaptanı olarak belirliyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

31 AĞUSTOS MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Mavi Takım kaptanının belirlenmesinin ardından sıra kadro oluşturmaya geliyor. Takım kaptanı, hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarında birlikte mücadele edeceği isimleri tek tek seçiyor.

Mavi Takım Kaptanı: (Canlı yayın sonucuna göre güncellenecektir)

Mavi Takım Kadrosu: (Seçimler tamamlandığında eklenecektir)

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı

31 AĞUSTOS MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım kaptanı da Mavi Takım kaptanının hamlelerine karşılık vererek kendi kadrosunu kuruyor. Hafta boyunca açık alanda ve stüdyoda ter dökecek Kırmızı Takım yarışmacıları netleşiyor.

Kırmızı Takım Kaptanı: (Canlı yayın sonucuna göre güncellenecektir)

Kırmızı Takım Kadrosu: (Seçimler tamamlandığında eklenecektir)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör