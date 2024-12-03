Trend Galeri Trend Yaşam Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye 3 Aralık Salı günü ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini alıyor. Dün gerçekleşen kaptanlık oyunuyla kırmızı ve mavi takımın belirlendiği haftanın ilk oyunu gerçekleşiyor. Kırmızı takım bir eksik kişiyle başlarken mavi takım hem bir kişi fazla yarışıyor hem de kaptanlık düellosudaki avantajın sahibi olarak yarışa çıkıyor. Alman mutfağından en iyi yemekleri yapan takım kazanırken diğer takım bir dokunulmaz ve bir aday çıkaracak. Kaybeden takımla haftanın birinci adayı belirlenmiş olacak. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte ilk eleme adayı

Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 21:03
Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken iki takımda en iyi Alman yemeklerini yapmaya çalışıyor. 3 Aralık Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ilk eleme adayı belirleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmeleri ile iki takımdan kaybeden takım bir aday belirleyecek. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Aralık Salı günü Masterchef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.Kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken bir isim de eleme potasına gidiyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

EMRE (K)

BEYZA

KEREM

ŞİRİN

SEMİH

KIRMIZI TAKIM

ONUR(K)

ERİM

ALPER

EDA

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