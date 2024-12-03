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Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye 3 Aralık Salı günü ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini alıyor. Dün gerçekleşen kaptanlık oyunuyla kırmızı ve mavi takımın belirlendiği haftanın ilk oyunu gerçekleşiyor. Kırmızı takım bir eksik kişiyle başlarken mavi takım hem bir kişi fazla yarışıyor hem de kaptanlık düellosudaki avantajın sahibi olarak yarışa çıkıyor. Alman mutfağından en iyi yemekleri yapan takım kazanırken diğer takım bir dokunulmaz ve bir aday çıkaracak. Kaybeden takımla haftanın birinci adayı belirlenmiş olacak. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte ilk eleme adayı