Trend Galeri Trend Yaşam Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MasterChef Türkiye 4 Aralık Çarşamba günü ikinci dokunulmazlık oyunu ile izleyiciyle buluşacak. Dün gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımın mağlubiyeti ile ilk eleme adayı Şirin oldu. Bugün gerçekleşecek oyunda bir takım kazanırken diğer takım bir eleme adayı ve dokunulmaz çıkaracak. Bugünün oyununda kaptanlar konuşmadan takım takımlarına yapacakları yemekleri anlatacaklar. Bu zorlu oyun sonucunda bir takım galip olurken bir takım eleme adayı çıkacak. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ikinci eleme adayı

Giriş Tarihi: 04.12.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 21:30
Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu oynanırken iki takımda en iyi yemekleri çıkarmak için mücadele edecek. 4 Aralık Çarşamba günü haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ikinci eleme adayı belirlenerek Şirin'in yanında potada yarışacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri ile bir takım kazanacak. Peki MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

4 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Aralık Çarşamba günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kazanan henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken bir isim de eleme potasına gidiyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayı ŞİRİN oldu.

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