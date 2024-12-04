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Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 4 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın ikinci eleme adayı

MasterChef Türkiye 4 Aralık Çarşamba günü ikinci dokunulmazlık oyunu ile izleyiciyle buluşacak. Dün gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımın mağlubiyeti ile ilk eleme adayı Şirin oldu. Bugün gerçekleşecek oyunda bir takım kazanırken diğer takım bir eleme adayı ve dokunulmaz çıkaracak. Bugünün oyununda kaptanlar konuşmadan takım takımlarına yapacakları yemekleri anlatacaklar. Bu zorlu oyun sonucunda bir takım galip olurken bir takım eleme adayı çıkacak. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ikinci eleme adayı