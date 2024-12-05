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Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MasterChef Türkiye 5 Aralık Perşembe günü 3.dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yer alıyor. Dün ve önceki gün gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarında mavi takımın mağlubiyeti sonucu haftanın kazananı kırmızı takım oldu. Beyza ve Şirin'in potaya gitmesinin ardından bugün gerçekleşecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunuyla bir eleme adayı daha belirlenecek. En iyi Latin Amerika yemeklerini yapan takım kazanırken diğer takım bir dokunulmaz ve bir eleme adayı seçecek. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte haftanın üçüncü eleme adayı

Giriş Tarihi: 05.12.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:44
Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MasterChef Türkiye 3.dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yer alıyor.5 Aralık Perşembe günü 3.dokunulmazlık oyununda son aday belirlenecek. Üç seferinde değerlendirilmesi ile bir takım kazanırken bir takım kaybedecek. Peki MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

5 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Aralık Perşembe günü Masterchef yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kazanan henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken bir isim de eleme potasına gidiyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

ŞİRİN

BEYZA

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

EMRE (K)

BEYZA

KEREM

ŞİRİN

SEMİH

KIRMIZI TAKIM

ONUR(K)

ERİM

ALPER

EDA

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