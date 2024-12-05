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Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Aralık 2024 Masterchef eleme adayı kim? Haftanın üçüncü eleme adayı

MasterChef Türkiye 5 Aralık Perşembe günü 3.dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yer alıyor. Dün ve önceki gün gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarında mavi takımın mağlubiyeti sonucu haftanın kazananı kırmızı takım oldu. Beyza ve Şirin'in potaya gitmesinin ardından bugün gerçekleşecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunuyla bir eleme adayı daha belirlenecek. En iyi Latin Amerika yemeklerini yapan takım kazanırken diğer takım bir dokunulmaz ve bir eleme adayı seçecek. Peki TV8 ile MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte haftanın üçüncü eleme adayı