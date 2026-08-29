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MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde de hız kesmeden devam etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda başarılı olarak takımını korumak ve eleme potasına gitmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 23:03
MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununun sonucu belli oluyor. Şeflerin değerlendirmesi sonrası gecenin kazananı netleşirken, yarışmacıların bireysel mücadeleye kalıp kalmayacağı ve eleme potasına gidecek isimler de gündeme geldi.

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU

29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu sonucu henüz belli olmadı!

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME POTASI

  1. Şadi
  2. Nilay
  3. Simge
  4. Ayşe
  5. Recep
  6. Kübra
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MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör