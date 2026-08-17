Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk heyecanı yaşandı. 16 Ağustos akşamı yaşanan ilk elemenin ardından 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, haftanın Mavi Takım kaptanı olabilmek için şeflerin belirlediği konseptte en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:30
MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

17 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de takım kaptanı olan isim, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı tadım değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak Mavi Takım kaptanlık bandını takan yarışmacı ön plana çıktı.

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

17 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de takım kaptanı olan isim, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı tadım değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak Mavi Takım kaptanlık bandını takan yarışmacı ön plana çıktı.

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

17 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonun takım kaptanı yarışı yapıldı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oyları ile mavi takım kaptanı Muhammed oldu.

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MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonun ilk eleme adayı açıklandı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oyları ile önlüğüne veda eden yarışmacı Demirhan oldu.

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör