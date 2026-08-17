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MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?
MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk heyecanı yaşandı. 16 Ağustos akşamı yaşanan ilk elemenin ardından 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, haftanın Mavi Takım kaptanı olabilmek için şeflerin belirlediği konseptte en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:30