MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2026 | MasterChef takım kaptanı kim, hangi yarışmacı oldu?

17 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de takım kaptanı olan isim, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı tadım değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak Mavi Takım kaptanlık bandını takan yarışmacı ön plana çıktı.