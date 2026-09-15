Trend
Galeri
Trend Yaşam
MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu
MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu
2026 MasterChef Türkiye yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi bu akşam ekranlara geldi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, " 15 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" İşte bugünkü bölümün detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 23:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 23:33