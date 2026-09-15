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MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu

2026 MasterChef Türkiye yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi bu akşam ekranlara geldi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, " 15 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" İşte bugünkü bölümün detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 23:29 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 23:33
MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu

MasterChef Türkiye 15 Eylül 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde, Kırmızı ve Mavi takım haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı ve potaya giden yarışmacılar, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.

MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu

15 EYLÜL 2026 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Yeni bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Kazanan takım belli olunca haberimiz güncellenecektir.

MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

15 Eylül 2026 Salı akşamı MasterChef'te eleme adayları bölüm sonunda belli olacaktır. Aadaylar açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu

DÜN KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bugünkü yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oyları ile 14 Eylül 2026 MasterChef'te kaptanlığı kazanan isim Armağan oldu.

MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 15 Eylül 2026 MasterChef Sonucu
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör