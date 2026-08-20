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MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu
MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu
2026 MasterChef Türkiye yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi bu akşam ekranlara geldi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler ön plana çıktı. Pek, " 19 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 00:17