MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu

MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 19 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde, Kırmızı ve Mavi takım haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı ve potaya giden yarışmacılar, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.