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MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu

2026 MasterChef Türkiye yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi bu akşam ekranlara geldi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler ön plana çıktı. Pek, " 19 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 00:11 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 00:17
MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu

MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 19 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde, Kırmızı ve Mavi takım haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı ve potaya giden yarışmacılar, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu

19 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Yeni bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı MasterChef'te elenen ve önlüğüne veda eden isim Demirhan oldu.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu
MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 19 Ağustos 2026 MasterChef Sonucu
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör