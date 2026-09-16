Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

2026 MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler merakla araştırılıyor. Pek, "16 Eylül 2026 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:48 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 23:54
MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül akşamı yayınlanan bölümde, Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı ve potaya giden yarışmacılar, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

16 EYLÜL 2026 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yeni bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

DÜN MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

Dünkü bölümde MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu ve kaptanlığı kazanan isim Armağan oldu. Şiringül ve Tolgahan haftanın eleme adayları oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör