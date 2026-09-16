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MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!
MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!
2026 MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasına giden isimler merakla araştırılıyor. Pek, "16 Eylül 2026 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 23:54