MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Eylül 2026 MasterChef Sonucu Bekleniyor!

MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül akşamı yayınlanan bölümde, Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı ve potaya giden yarışmacılar, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.