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Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!
Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi ile okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin heyecanla beklediği uyum haftası tarihleri netleşti. Peki "Uyum haftası ne zaman başlayacak, 1. sınıflar okula hangi tarihte gidecek?" İşte programın tüm detayları...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:37