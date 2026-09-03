Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

Yeni eğitim yılı öncesinde minik öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına adaptasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen oryantasyon programı için geri sayım başladı. MEB takvimine göre eğitim hayatına ilk adımı atacak olan okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası tarihleri netleşti.