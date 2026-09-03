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Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi ile okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin heyecanla beklediği uyum haftası tarihleri netleşti. Peki "Uyum haftası ne zaman başlayacak, 1. sınıflar okula hangi tarihte gidecek?" İşte programın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:37
Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

Yeni eğitim yılı öncesinde minik öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına adaptasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen oryantasyon programı için geri sayım başladı. MEB takvimine göre eğitim hayatına ilk adımı atacak olan okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası tarihleri netleşti.

Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre; ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi (anasınıfı) öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.. Bu süreçte minikler, sınıf öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına ilk adımlarını atacak.

Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

ANAOKULU VE 1. SINIF İÇİN UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pazartesi günü başlayacak program cuma günü tamamlanacak ve böylece öğrenciler toplam 5 gün boyunca yeni döneme hazırlık yapacak.

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Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Uyum sürecini tamamlayan 1. sınıflar da bu tarihten itibaren normal ders programına devam edecek.

Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

UYUM HAFTASINDA MEMUR VELİLERE İDARİ İZİN VERİLECEK Mİ?

Kamuda çalışan veliler için yeni bir idari izin uygulaması hayata geçirilecek. MEB'in duyurusu doğrultusu, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta çocuğu bulunan kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde izinli sayılabilecek. Uygulama 7-11 Eylül tarihlerindeki eğitimleri kapsayacak. Böylece velilerin çocuklarının okula alışma sürecine eşlik edebilmesine imkan sağlanacak.

Uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? 2026-2027 Uyum Haftası İçin Geri Sayım!

İdari izin, günde 3 saati aşmayacak şekilde kullanılabilecek. İzin süresi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumundaki ders saatlerine göre belirlenecek ve veliler bu zaman diliminde çocuklarına eşlik edebilecek.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör