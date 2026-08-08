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MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?
MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarını okul öncesi eğitime başlatmak isteyen veliler, anaokulu kayıtları için hazırlıklara başladı. MEB anaokulu kayıtları kapsamında yaş şartı, ikamet adresi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar öne çıktı. Peki, kayıtlar ne zaman ve adrese göre mi yapılır?
Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:15