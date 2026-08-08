MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

2026-2027 ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi anaokullarında yeni kayıt süreci temmuz ayında başladı. MEB yönetmeliğinde ülke genelinde geçerli tek bir son kayıt tarihi bulunmuyor. Velilerin, kayıt hakkı bulunan okulun duyurularını takip ederek kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ön başvuru tarihleri ve kayıt takvimi illere göre farklılık gösterebiliyor.