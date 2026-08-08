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MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarını okul öncesi eğitime başlatmak isteyen veliler, anaokulu kayıtları için hazırlıklara başladı. MEB anaokulu kayıtları kapsamında yaş şartı, ikamet adresi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar öne çıktı. Peki, kayıtlar ne zaman ve adrese göre mi yapılır?

Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:15
MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

Yeni dönem için anaokulu kayıtları sürecinde uygulanacak esaslar belli oldu. Anaokulu kayıtları sırasında çocuğun yaşı, okulun kontenjanı ve ikamet bilgileri yerleştirme sürecini şekillendirecek.

MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

2026-2027 ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi anaokullarında yeni kayıt süreci temmuz ayında başladı. MEB yönetmeliğinde ülke genelinde geçerli tek bir son kayıt tarihi bulunmuyor. Velilerin, kayıt hakkı bulunan okulun duyurularını takip ederek kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ön başvuru tarihleri ve kayıt takvimi illere göre farklılık gösterebiliyor.

MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

ANAOKULU KAYITLARI ADRESE GÖRE Mİ YAPILIR?

Anaokulu kayıtları, MERNİS'te bulunan yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Çocuğun kaydının yapılacağı kurum belirlenirken okulun kayıt alanı ve kontenjanı dikkate alınıyor.

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MEB ANAOKULU KAYIT EKRANI 2026-2027: Anaokulu kayıtları ne zaman, kayıt adresi nasıl öğrenilir?

ANAOKULU KAYIT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler, çocuklarının adresine göre yerleştirildiği okulu e-Devlet Kapısı'nda bulunan "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmetinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi e-Okul üzerinden de yapılabilecek.

E-DEVLET ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!