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MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıt işlemleri başladı. MEB'in yayımladığı duyuruyla AÖL kayıtları için başvuru sürecinde izlenecek adımlar da netleşti. Peki, açık lise kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, kılavuza göre adımlar…

Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:33
MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde yeni dönem kayıt takvimiyle birlikte öğrencilerin izleyeceği süreç de netleşti. İlk kez kayıt yaptıracaklar ile mevcut kaydını yenileyecek öğrenciler için işlemler farklı adımlardan oluşuyor. MEB'in duyurusunda başvuru noktaları, gerekli belgeler ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti.

MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül'de başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre öğrenciler işlemlerini 12 Ekim 2026 kadar tamamlayabilecek. Kayıt ücretinin ise 12 Ekim saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.

MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AÇIK LİSE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Yeni kayıt işlemleri burada öğrencinin eğitim durumu ve gerekli belgeler kontrol edilerek tamamlanıyor.

Örgün eğitimden Açık Öğretim Lisesi'ne geçişlerde ise MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41/2 maddesindeki şartlar esas alınıyor. Bazı öğrenciler doğrudan halk eğitimi merkezine başvurabilirken, bazı durumlarda önce il veya ilçe milli eğitim müdürlüğündeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonundan onay alınması gerekiyor.

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MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Mevcut öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ne öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini kendileri tamamlayabilecek. İsteyen öğrenciler MEBİM'in 444 0 632 numarası üzerinden de destek alabilecek.

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MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödeme, MEB'in çevrim içi ödeme sistemi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla yapılabiliyor. Bunun yanında Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları da kullanılabiliyor.

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