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MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?
MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıt işlemleri başladı. MEB'in yayımladığı duyuruyla AÖL kayıtları için başvuru sürecinde izlenecek adımlar da netleşti. Peki, açık lise kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, kılavuza göre adımlar…
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:33