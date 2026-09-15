MEB AÖL KAYIT EKRANI 2026-2027 | Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AÇIK LİSE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Yeni kayıt işlemleri burada öğrencinin eğitim durumu ve gerekli belgeler kontrol edilerek tamamlanıyor.

Örgün eğitimden Açık Öğretim Lisesi'ne geçişlerde ise MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41/2 maddesindeki şartlar esas alınıyor. Bazı öğrenciler doğrudan halk eğitimi merkezine başvurabilirken, bazı durumlarda önce il veya ilçe milli eğitim müdürlüğündeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonundan onay alınması gerekiyor.