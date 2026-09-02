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MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

2026-2027 dönemi Açık Öğretim Lisesi takvimi için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni dönem başvuru tarihleri ve mevcut öğrencilerin yenileme süreci merak konusu oldu. Peki, açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:24
MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Ek sınav sonuçlarının da 1 Eylül itibarıyla erişime açılmasının ardından öğrencilerin gündemi yeni döneme çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı MEB'in açıklayacağı takvimle netleştirilmesi bekleniyor.

MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, 2 Eylül 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt takvimini henüz yayımlamadı. Yeni dönem başvuru tarihleri açıklandığında kayıt süresinin başlangıç tarihi duyuruyla netleşecek.

MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri de henüz resmi olarak ilan edilmedi. Açık Öğretim Lisesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin, yeni dönemin sınavlarına katılabilmek ve öğrencilik işlemlerini sürdürebilmek için belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Başlangıç ve son başvuru günü AÖL'nin yayımlayacağı yeni dönem kılavuzunda yer alacak.

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MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi öğrenci giriş ekranına T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak "Kayıt Yenileme/Ders Seçimi" bölümünden işlemlerini tamamlayabiliyor. Yeni dönemde izlenecek işlem sırası ve kayıt yenileme şartları, 2026-2027 birinci dönem kılavuzu yayımlandığında kesinleşecek.

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