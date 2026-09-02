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MEB AÖL KAYITLARI 2026-2027 | Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

2026-2027 dönemi Açık Öğretim Lisesi takvimi için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni dönem başvuru tarihleri ve mevcut öğrencilerin yenileme süreci merak konusu oldu. Peki, açık lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:24