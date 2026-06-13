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MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin aylardır büyük bir merakla beklediği 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurdu. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeyle birlikte; okulların açılış tarihi, ilk ara tatil dönemi, sömestr ve yaz tatili başlangıcı gibi tüm süreçler kesinleşti. Peki, bu yıl ilk ders zili ne zaman çalacak? Öğrencileri hangi tarihlerde tatil bekliyor? İşte MEB'in yayımladığı yeni eğitim dönemi takviminin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:52