Trend Galeri Trend Yaşam MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin aylardır büyük bir merakla beklediği 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurdu. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeyle birlikte; okulların açılış tarihi, ilk ara tatil dönemi, sömestr ve yaz tatili başlangıcı gibi tüm süreçler kesinleşti. Peki, bu yıl ilk ders zili ne zaman çalacak? Öğrencileri hangi tarihlerde tatil bekliyor? İşte MEB'in yayımladığı yeni eğitim dönemi takviminin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:52
MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

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MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

MEB duyurdu! 2026-2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#YUSUF TEKİN #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #MEB