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MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Kılavuzda belirtilen mazeretler kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler için süreç ve şartlar duyuruda açıklandı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:04