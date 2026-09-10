MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MEB İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular MEBBİS veya MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılıyor. Öğretmenler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak mazeretlerine göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçebilecek.

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