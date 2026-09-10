Trend Galeri Trend Yaşam MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvurularını almaya başladı. Kılavuzda belirtilen mazeretler kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler için süreç ve şartlar duyuruda açıklandı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:04
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
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Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Başvuruda bulunacak öğretmenler için mazeret türleri, gerekli belgeler ve tercih aşamasına ilişkin ayrıntılar duyuruda yer aldı.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'in 2026-2 iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ön başvurular 9 Eylül 2026 tarihinde başladı. Öğretmenler birinci aşama işlemlerini 14 Eylül 2026 saat 16.00'ya kadar tamamlaması gerekiyor.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MEB İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular MEBBİS veya MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılıyor. Öğretmenler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak mazeretlerine göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçebilecek.

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MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

MAZERETE BAĞLI İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

  • MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen kadrosunda görev yapmak
  • Başvuru tarihinde öğretmen kadrosunda fiilen görevde bulunmak
  • Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için belirtilen tarih itibarıyla kadrolu öğretmen olarak göreve başlamış olmak
  • Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu veya diğer mazeretlerden birine sahip olmak
  • Mazereti kılavuzda istenen belgelerle belgelendirmek
  • Mazeretin bulunduğu il veya ilçeye yönelik yer değiştirme talebinde bulunmak
  • Başvuru ve tercih işlemlerini duyuruda belirtilen süre içinde tamamlamak
  • 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmamış olmak
  • Ön başvurunun ilgili birimler tarafından onaylanmış olması
  • Tercih aşamasında kendi alanında açılan eğitim kurumlarından seçim yapmak
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI | Öğretmen il dışı mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada eğitim kurumu tercihi yapacak. Tercih süreci 16 Eylül 2026'da başlayacak ve 17 Eylül saat 16.00'da sona erecek.