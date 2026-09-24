MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenler için ikinci iller arası yer değiştirme döneminde tercih süreci devam ediyor. MEB tarafından yayımlanan kontenjanlar doğrultusunda seçimlerini yapan öğretmenler, başvurularını MEBBİS üzerinden tamamlayabiliyor.