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MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?
MEB öğretmen il dışı atama sürecinde başvurular bugün sona eriyor. İller arası yer değişikliği için tercihlerini tamamlayan öğretmenlerin ardından gözler atama sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 11:38