Trend Galeri Trend Yaşam MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

MEB öğretmen il dışı atama sürecinde başvurular bugün sona eriyor. İller arası yer değişikliği için tercihlerini tamamlayan öğretmenlerin ardından gözler atama sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 11:38
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?
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Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenler için ikinci iller arası yer değiştirme döneminde tercih süreci devam ediyor. MEB tarafından yayımlanan kontenjanlar doğrultusunda seçimlerini yapan öğretmenler, başvurularını MEBBİS üzerinden tamamlayabiliyor.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'in yayımladığı takvime göre ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23 Eylül'de başladı. Öğretmenler başvurularını 24 Eylül 2026 saat 16.00'ya kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri tamamlanmasıyla birlikte sonuç süreci başlayacak.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen il dışı atama başvuruları MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler, sisteme giriş yaptıktan sonra açılan kontenjanları inceleyerek görev yapmak istedikleri eğitim kurumlarını tercih edebiliyor.

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MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

  • MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak,
  • Bulunulan ilde 31 Aralık 2026 itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
  • Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlerde ilgili sürelerle birlikte toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak,
  • Tercih edilecek eğitim kurumu için gerekli alan ve atama koşullarını taşımak.
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2026 | Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanacak?

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar aynı gün MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Ataması gerçekleşen öğretmenler için görevden ayrılma ve ilişik kesme işlemleri de 25 Eylül'den itibaren başlayacak.