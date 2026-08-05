Trend Galeri Trend Yaşam MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

İl içi mazerete bağlı yer değişikliği için tercihlerini tamamlayan öğretmenlerin beklediği sonuçlar açıklandı. MEB tarafından gerçekleştirilen atamaların ardından sonuç ekranı erişime açıldı. Peki, 2026 öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEBBİS sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 05.08.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:45
MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

Mazeretlere bağlı olarak il içinde yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler için atama süreci tamamlandı. Öğretmenler, sonuçlarını MEB'in yayımladığı sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarını yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak tercih yapan öğretmenlerin atama işlemleri 5 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.

MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğretmenler, il içi mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğünün yayımladığı sonuç ekranından sorgulayabilecek. Duyurudaki bağlantıya giriş yapılarak atama durumu ve yerleşilen eğitim kurumuna ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.

MEBBİS KULLANICI HESABINIZ İLE SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı