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MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı
MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı
İl içi mazerete bağlı yer değişikliği için tercihlerini tamamlayan öğretmenlerin beklediği sonuçlar açıklandı. MEB tarafından gerçekleştirilen atamaların ardından sonuç ekranı erişime açıldı. Peki, 2026 öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEBBİS sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 05.08.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:45