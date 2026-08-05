MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Atama sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS sorgulama ekranı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarını yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak tercih yapan öğretmenlerin atama işlemleri 5 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.