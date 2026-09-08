MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler başvurularını MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğü üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile yapacak. Mazeret durumunu gösteren belgeler görev yapılan okula teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilmeye alınacak.

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