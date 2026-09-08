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MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası tayin işlemleri için 2026 takvimini yayımladı. Yeni duyuruyla birlikte başvuru, tercih ve atama sürecinin hangi tarihlerde yürütüleceği de netleşti. Peki, MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte, kılavuza dair detaylar…
Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:59