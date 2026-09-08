Trend Galeri Trend Yaşam MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası tayin işlemleri için 2026 takvimini yayımladı. Yeni duyuruyla birlikte başvuru, tercih ve atama sürecinin hangi tarihlerde yürütüleceği de netleşti. Peki, MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte, kılavuza dair detaylar…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:59
MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
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Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci, MEB'in yayımladığı yeni duyuruyla netleşti. Başvuru ve tercih aşamalarının ardından atamalar belirlenen takvime göre tamamlanacak. Başvuru şartları ve gerekli belgeler kılavuzda açıklandı.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan kılavuza göre öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde ön başvurular 9 Eylül 2026 tarihinde başlıyor. İlk aşama, 14 Eylül saat 16.00'da sona erecek.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler başvurularını MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğü üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile yapacak. Mazeret durumunu gösteren belgeler görev yapılan okula teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilmeye alınacak.

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MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ön başvurusu kabul edilen öğretmenler, tercih döneminde MEBBİS üzerinden kendilerine açılan okulları görebilecek. Tercihler, mazeretin bulunduğu ilde boş norm kadrosu olan veya atama sonrası boşalması beklenen eğitim kurumları arasından yapılacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026 | Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026

  • Ön başvuru: 9-14 Eylül 2026
  • Tercih başvuruları: 16-17 Eylül 2026
  • Atamalar: 18 Eylül 2026
  • Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 18 Eylül 2026