Trend
Galeri
Trend Yaşam
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?
MEB, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında öğretmenlerin atama işlemlerini tamamladı. Öğretmen mazeret tayini sonuçları erişime açılırken, ataması gerçekleşmeyenler için yeniden tercih imkanı tanındı. Peki, öğretmen mazeret tayini sonuçları nereden öğrenilir, yeniden tercih nasıl yapılacak? İşte, MEB duyurusunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 18:45