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Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

MEB, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında öğretmenlerin atama işlemlerini tamamladı. Öğretmen mazeret tayini sonuçları erişime açılırken, ataması gerçekleşmeyenler için yeniden tercih imkanı tanındı. Peki, öğretmen mazeret tayini sonuçları nereden öğrenilir, yeniden tercih nasıl yapılacak? İşte, MEB duyurusunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 18:45
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde atamalar gerçekleştirildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler için yeni bir tercih süreci uygulanacak. Başvuru ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından duyuruldu.

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

MEB ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında öğretmenlerin atama işlemlerini tamamladı. Tercih başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınırken, atamalar öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi. Sonuçlar 11 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı.

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sonuç ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Öğretmenler sisteme MEBBİS kullanıcı hesapları veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak yer değiştirme sonuçlarına ulaşabilecek.

MEBBİS KULLANICI HESABINIZ İLE SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

E-DEVLET KULLANICI HESABINIZ İLE SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

ATAMASI GERÇEKLEŞMEYEN ÖĞRETMENLER YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı tanındı. Bu durumdaki öğretmenler, boş kalan eğitim kurumları arasından yeniden seçim yapabilecek. Böylece ilk atama döneminde yer değişikliği gerçekleşmeyen adaylar için ek bir atama süreci uygulanacak.

ATAMASI GERÇEKLEŞMEYEN ÖĞRETMENLERE YENİDEN TERCİH HAKKI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ YENİDEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yeniden tercih hakkından yararlanacak öğretmenler, 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirlenen süre içerisinde tercihlerini sisteme kaydetmesi gerekecek. Yeniden alınan tercihler doğrultusunda atama işlemleri MEB tarafından gerçekleştirilecek.