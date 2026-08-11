Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı! Nereden öğrenilir, yeni tercih en zaman?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde atamalar gerçekleştirildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler için yeni bir tercih süreci uygulanacak. Başvuru ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından duyuruldu.